Adana'da trafik kazası: Yaralılar var Adana'nın Seyhan ilçesindeki Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'ndakırmızı ışıkta bekleyen minibüse otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Teoman T'nin kullandığı 01 S 0471 plakalı minibüse, Abdullah Ş'nin kullandığı 01 EJJ 04 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Ş. ile minibüsteki Cengiz M. yaralandı. Yaralılar ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede otomobil içerisinde içki şişelerinin bulunduğunu tespit etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.