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Adana'da trafik kazası: 10 kişi yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dolmuşun trafik  ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:27
Adana'da trafik kazası: 10 kişi yaralı

  D-400 karayolunda Ahmet A'nın kullandığı 01 M 0180 plakalı dolmuş,  Trafik Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta bekleyen 8 otomobil, iki motosiklet ve bir  bisiklete çarptı.

      Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.    Kazada yaralanan 10 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dolmuş  şoförü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Çalışmalar nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu, kazaya karışan  araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:27
  1. Kaza

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