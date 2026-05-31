Adana'da trafik denetimi; 126 sürücüye ceza yazıldı

Adana’da trafik güvenliğini sağlamak ve kentte düzeni korumak amacıyla polis ekipleri tarafından eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında oluşturdukları uygulama alanlarında araçları tek tek durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde toplam 387 araç incelendi. Yapılan kontrollerde, çeşitli eksiklikleri ve kural ihlalleri tespit edilen çok sayıda sürücü hakkında işlem uygulandı.

126 SÜRÜCÜYE CEZA, 8 ARAÇ MEN

Yapılan kontrollerde, evraklarında eksiklik bulunan ve kural ihlali yaptığı belirlenen 126 sürücüye idari para cezası uygulandı. Çeşitli gerekçelerle yasal eksiklikleri bulunan 8 araç ise trafikten menedilirken, alkollü olarak direksiyon başına geçtiği tespit edilen 3 sürücü hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.

'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇTI, KAZA YAPTI

Öte yandan, denetimler sırasında hareketli anlar da yaşandı. Uygulama noktasında görevli polislerin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, hızla kaçmaya çalıştı. Bölgedeki ekiplerin takibe aldığı sürücü, kaçış güzergahında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaçan sürücü gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.