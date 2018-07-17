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Adana'da torbacılara şafak operasyonu

Torbacı denilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda eş zamanlı baskın yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

17 Temmuz 2018 Salı 08:28
Adana'da torbacılara şafak operasyonu

Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen çok sayıda adrese özel harekat timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda, şahısların evleri narkotik dedektör köpeği ‘oscar’ tarafından detaylıca arandı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 08:28
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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