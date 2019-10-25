Adana'da "torbacı" operasyonu: 3 gözaltı Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini belirlediği şüphelilere yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Yenibey Mahallesi ve otogar ile Yüreğir ilçesindekiŞehit Erkut Akbay Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 27 uyuşturucu hap, 47,84 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler Eyüp B. (21), Davut A. (31) ve Çağdaş T. (33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Çağdaş T. tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.