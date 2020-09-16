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Aktüel Adana'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Adana'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:21:46 -
Adana'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, E.S. yönetimindeki 06 FG 3482 plakalı tır, D-750 kara yolu Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi kavşağında Hasan Yüksel (54) idaresindeki 01 P 0424 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Yüksel'in cenazesi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü E.S. polis tarafından gözaltına alındı.



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