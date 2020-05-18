Adana'da TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Adana'da TIR'ın otomobile arkadan çarpması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ali Y. idaresindeki 46 D 7446 plakalı TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yakapınar Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Ahmet Turus'un kullandığı 06 AET 60 plakalı otomobile çarptı.
Otomobil sürücüsünün eşi Gamra Turus, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan sürücü Turus, çocukları Reyhan, Ceylan ve Gamze Turus ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.