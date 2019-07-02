Adana'da terör propagandasına hapis cezası Sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen sanık, mahkeme tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık İ.K. ile avukatı katıldı. Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ifade ederek, beraatını talep etti. Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu. Mahkeme heyeti de sanık İ.K'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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