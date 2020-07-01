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Aktüel

Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-07-01 18:51:25 -
Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik operasyon başlattı.

Bu kapsamda, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken çekilmiş örgütsel kıyafetli ve silahlı fotoğraflarını sosyal medya sitesinde paylaştığı tespit edilen M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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