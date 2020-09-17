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Aktüel Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 8 yıl 7 ay hapis cezası
Aktüel

Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 8 yıl 7 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:23:18 -
Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 8 yıl 7 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçlarından dava açılan 2 sanıktan biri toplamda 8 yıl 7 ay 35 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatine karar verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar B.Y. ve D.E. ile avukatları katıldı.

Sanık B.Y. savunmasında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını öne sürdü.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen B.Y, "Hiçbir terör örgütüne yardım etmedim. Silahlı eylem ve yasa dışı gösterilere katılmadım. Gösterilere müdahale eden polis ekiplerine karşı direnmedim. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Diğer sanık D.E. de PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgütsel eylemlere katılmadığını belirterek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak B.Y'nin üzerine atılı suçlamalar yönünden cezalandırılması, D.E'nin ise "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık B.Y'yi "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün olmak üzere toplamda 8 yıl 7 ay 35 gün hapis cezasına mahkum etti. Sanık D.E'nin ise beraatine karar verdi.

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