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Aktüel Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan 2 sanığa hapis cezası
Aktüel

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan 2 sanığa hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:49:55 -
Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan 2 sanığa hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'si hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar R.A, İ.D. ve A.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık R.A, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen R.A, "Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan R.A'yı 1 yıl 6 ay 22 gün, İ.D'yi 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, A.A'nın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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