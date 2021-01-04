  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi
Aktüel

Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 12:40:08 -
Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

ADANA (AA) - Adana'da, Suriye'deki terör örgütü El Kaide üyelerine para aktardığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

El Kaide ile bağlantılı olduğu iddiasıyla S.S. hakkında cumhuriyet savcısınca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Teşhis yaptırıldıktan sonra iddianamede itiraflarına yer verilen tanık A.Ö, şu beyanlarda bulundu:

"Suriye'de örgüt içinde faaliyet gösterirken parayı 'Yusuf' kod adlı örgüt üyesinden almaktaydık. Yusuf, hayatını kaybettikten sonra Suriye'de El Kaide terör örgütüne bağlı olarak faaliyet gösteren 'Yahya' kod adlı kişi bu göreve getirildi. Yahya'ya para gelip gelmediğini sorduğumuzda parayı S.S'nin gönderdiğini söylemişti. S.S'nin Adana'daki evine gittiğimde El Kaide terör örgütü adına finansman temin etme faaliyeti yürüttüğünü öğrendim."

İddianamede, sanığın terör örgütüne katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

S.S'nin, Suriye'deki örgüt üyelerine para aktarım faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı ifade edilen iddianamede, sanığın eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığı ve terör örgütü içinde aktif yer aldığı kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen S.S. ise suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu S.S'nin 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Endişelendiren gelişme: Aşı olan doktor 6 gün sonra koronavirüse yakalandı!
Dünya

Endişelendiren gelişme: Aşı olan doktor 6 gün sonra koronavirüse yakalandı!

İtalya'da koronavirüs salgınına karşı aşılamaların başlamasının ardından kötü haber geldi. 6 gün önce Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kov..
İYİ Partili vekilden skandal
Siyaset

İYİ Partili vekilden skandal "Evlat Nöbeti" çıkışı

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin eylemine devlet yetkililerinin katılmasını doğru bulmadığını söyle..
Bankalardan devrim gibi karar! Hepsi birleşiyor... Bir devrin sonu
Ekonomi

Bankalardan devrim gibi karar! Hepsi birleşiyor... Bir devrin sonu

Kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay