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Aktüel

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-07 13:19:03 -
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Cuma H. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Sanık Cuma H. savunmasında tüm bildiklerini önceki celselerde anlattığını belirterek, "Silahlı hiçbir eyleme katılmadım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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