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Aktüel Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Aktüel

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Operasyonda yakalananlar arasında örgütün sözde üst düzey bir sorumlusunun da olduğu öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:07:33 -
Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında sözde üst düzey bir yöneticinin de olduğu 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda aralarında örgütün sözde üst düzey bir sorumlusunun da olduğu 4 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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