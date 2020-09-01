Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Operasyonda yakalananlar arasında örgütün sözde üst düzey bir sorumlusunun da olduğu öğrenildi
ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında sözde üst düzey bir yöneticinin de olduğu 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda aralarında örgütün sözde üst düzey bir sorumlusunun da olduğu 4 şüpheli yakalandı.
Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.