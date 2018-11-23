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Adana'da terör operasyonu: 16 gözaltı

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

23 Kasım 2018 Cuma 09:42
Adana'da terör operasyonu: 16 gözaltı

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik helikopter destekli operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yardım, yataklık ve finansal destek sağladığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezi ve Ceyhan ilçesindeki 26 adrese özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla baskın düzenleyen ekiplere, polis helikopteri havadan destek verdi.

Ekipler, şüphelilerin evlerinde arama yaparken bazı polisler de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan operasyon kapsamında 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 09:42
  1. Adana
  2. PKK
  3. terör operasyonu
  4. Anadolu Ajansı

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