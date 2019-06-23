Adana'da telefon ve cüzdan avcısı enselendi
Semt pazarında 3 kadının çantasından cep telefonu ve cüzdan çaldığı iddiasıyla yakalanan 9 çocuk annesi kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.23 Haziran 2019 Pazar 09:48
Adana'da semt pazarında 3 kadının çantasından cep telefonu ve cüzdan çaldığı öne sürülen kadın adli kontrol şartıyla bırakıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki semt pazarında farklı tarihlerde alışveriş yapan Şükran G, Sümeyye C. ve Zeynep D, çantalarındaki cep telefonu ve cüzdanlarının çalındığı şikayetiyle polise başvurdu.
Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin eşkalini belirleyerek semt pazarında tedbir aldı.
Ekipler, Nazlı Ayşe K. (46) olduğu tespit edilen kadını semt pazarında gezerken yakaladı.
Hırsızlıktan suç kaydı bulunan 9 çocuk annesi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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