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Aktüel Adana'da teknede rahatsızlanan kişi sahil güvenlik ekilerince kurtarıldı
Aktüel

Adana'da teknede rahatsızlanan kişi sahil güvenlik ekilerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 00:16:09 -
Adana'da teknede rahatsızlanan kişi sahil güvenlik ekilerince kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'da denizdeki bir teknede rahasızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karataş Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tesislerine gelen bir kişinin, kıyıdan 7 mil açıkta balıkçı trol teknesinde bulunan S.A'nın (43) rahatsızlandığını bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Pandemi nedeniyle özel kıyafet giyen ekipler, sağlık görevlileriyle birlikte Karataş Limanı'ndan botla ayrılarak teknenin bulunduğu yere gitti.

Tekneye ulaşan ekipler, burada yaptıkları ilk kontrolün ardından S.A'yı bota bindirerek tekrar limana döndü.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen S.A. önlem amacıyla Karataş Devlet Hastanesine götürüldü.

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