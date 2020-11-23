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Aktüel Adana'da tek başına çöp evde yaşayan 27 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Adana'da tek başına çöp evde yaşayan 27 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 18:04:58 -
Adana'da tek başına çöp evde yaşayan 27 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı

ADANA (AA) - Adana’nın Ceyhan ilçesinde çöp evde yaşam mücadelesi veren 27 yaşındaki kadın, polislerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ebru Sönmez'in, İnönü Mahallesi'ndeki çöp yığınları içindeki evde uzun süredir tek başına yaşam mücadelesi verdiğini öğrenen polis ekipleri harekete geçti.

İnönü Mahallesi Muhtarı Kadir Çalışkan ile eve giden polis, zor durumdaki Sönmez'in, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine kaldırılmasını sağladı.

Sönmez'in teyzesi Şefika Şahinkuşu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeni Ebru Sönmez'in 4 yıldır çöp evde yaşadığını, dışarıya çıkmadığını ve kimseyle konuşmadığını söyledi.

Mahalle Muhtarı Çalışkan da daha önce eve getirdiği sağlık görevlilerine bile kapıyı açmadığını anlatarak, "Savcılığın talimatı üzerine polisler gelip kapıyı açarak Ebru'yu hastaneye götürdüler." diye konuştu.


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