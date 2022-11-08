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Yerel Adana'da tefecilere operasyon! Milyonlarca lira vurgun yapmışlar
Yerel

Adana'da tefecilere operasyon! Milyonlarca lira vurgun yapmışlar

Adana'da 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen tefecilere operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 09:21:00 -
Adana'da tefecilere operasyon! Milyonlarca lira vurgun yapmışlar

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yapan 2 şebekeyi, aylar süren çalışmaların ardından deşifre etti.

Şebekelerden birinin yüksek faiz ile para verdiği, diğerinin ise değerinin üzerinden altın ile mağdurları borçlandırdığı belirlendi.

Her 2 şebekenin de tefecilik yolu ile 35 kişiden 14 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi.

DHA’nın haberine göre belirlenen adreslerde şüphelilerden bir kısmı gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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