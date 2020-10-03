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Aktüel Adana'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı
Aktüel

Adana'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 10:07:57 -
Adana'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ova Mahallesi'nde önceki gün önce arazide tartıştığı arkadaşı Gökhan Boyuneğmez'i (23) bıçaklayarak öldüren şüpheli Servet D'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gökhan Boyuneğmez (23) ile arkadaşı Servet D. (23) arasında arazide çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Boyuneğmez'i bıçaklayan Servet D. kaçmıştı. Boyuneğmez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Servet D. gözaltına alınmıştı.

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