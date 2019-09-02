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Adana’da tarımı güçlendirme projeleri

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, lavantanın önemli bir sanayi ürünü olduğunu belirterek, “Şimdi Feke’de, Saimbeyli’de, Karaisalı’da, Pozantı’da lavanta ekimini başlatacağız” dedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:32
Adana’da tarımı güçlendirme projeleri

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, lavantanın önemli bir sanayi ürünü olduğunu belirterek, “Şimdi Feke’de, Saimbeyli’de, Karaisalı’da, Pozantı’da lavanta ekimini başlatacağız” dedi.


Zeydan Karalar, Pozantı Karakışlakçı’da, çilek ve bal hasadı dolayısıyla bu yıl 10. kez düzenlenen Çilek ve Bal Festivali’ne katıldı.


Mustafa kemal Atatürk’ün, “Köylü Milletin Efendisidir” dediğini hatırlatan Başkan Karalar, “Mustafa Kemal Atatürk, bunu sadece köylüyü motive etmek, ona umut vermek için söylememiştir. Köylü olmasa, köylü üretmezse, kentlilerin vay haline. Allah hepinizden razı olsun. Üretiyorsunuz da milletin karnı doyuyor. Biz de köylünün üretmesini ve vatandaşın sağlıklı ürün yemesini sağlamak noktasında üzerimize düşeni yapmaya başladık” dedi.


Çilek projesinin 2011’de tarım müdürlüğü tarafından başlatıldığını söyleyen Başkan Karalar, “Bizden önceki belediye başkanı da devam etmiş ve 2014-2019 arasında 2 milyon 400 bin çilek fidesi dağıtılmıştır. Biz büyük zorluklara rağmen 1 milyon fide dağıttık. Çileklerin sağlıklı, köylüyü memnun eden, satış problemi bulunmayan bir ürün olması bizi çok mutlu etti. Bal da Adana’mızın, ülkemizin önemli bir ürünü. Bal üreten kardeşlerimize 40 set takdim ediyoruz. Biz Pozantı’da köylüyle ilgili önemli işler yapmaya başladık. Saimbeyli’deki kardeşlerimiz kirazlarını satamıyorlardı. Bir önceki belediye başkanımız kirazları söküp bağ yapmak istedi. Yarım kalmış bir projeydi oraya gittim, onu başlattım. Tufanbeyli’de dünyanın en güzel bakliyatı yetişir. Olağanüstü lezzetlidir. Fakat şu anda üretici yetiştiremiyor, çünkü satamıyor. Fasulyesini, nohutunu çok düşük fiyata satıyor ve maliyet kurtarmıyor. Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte bir paketleme tesisi kurup bakliyatı yeniden dünya markası yapacağız” diye konuştu.



Pazar genişliyor


İstanbul’da, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısında, Adana’daki tarım ürünlerinin kalitesine değindiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:


“Çileğin, üzümün, bakliyatın, kirazın, balın en iyisinin Adana üretildiğini söyledim ve İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir ve diğer illerimizin belediye başkanlarına, bu ürünlerimizi kendilerine satacağımızı belirttim. Olumlu baktılar, ‘başımız, gözümüz üstüne” dediler. Gözümüz aydın, ürünlerimizi satacağımız yerleri çoğaltıyoruz.”


Karaisalı’da çilek ekilemeyen, bazı ürünlerin yetişmediği yerlerde domates fidesi dağıttıklarını aktaran Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:


“Şimdi Feke’de, Saimbeyli’de, Karaisalı’da, Pozantı’da lavanta ekimini başlatacağız. Lavanta önemli bir sanayi ürünüdür. Kokusundan ve yağından istifade edilebilir, değerli bir üründür. Kısa sürede köylerimizin sosyoekonomik şartlarını iyileştirme ve köylünün yerinde kalması konusunda güzel işler yapacağız. Süt kooperatifleri kuracağız ve çiğ sütümüzün önemli bölümünü büyüm marketlerde satacağız. Bir aşama sonra sizin ürettiğiniz süt ürünlerini değerinde satın alarak bizim ekmek satış noktalarımızda satacağız. Bugünden yarına olacak işler değil ama yapacağız. Köylünün ürünlerinin değerini bulması için üzerimize düşeni yapacağız. Hayvan ithal eden, saman ithal eden bir ülke olmak durumundan kurtulmak zorundayız.”

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:32
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