Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda antik Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2428 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirlediği iki kişinin merkez Seyhan ilçesi Döşeme, Tellidere ve Pınar mahallelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.

İki ev ve bir iş yerini arayan ekipler, antik Roma ve Bizans dönemine ait olduğunu değerlendirilen 2 bin 325 sikke, 18 heykel ve heykelcik ile aralarında tıp diploması, ok ucu ve çeşitli aksesuarların da bulunduğu 85 obje ele geçirdi.

Evde ayrıca, dinamit lokumu, elektrikli ateşleme fünyesi, dizüstü bilgisayar, mercek ve hassas terazi de bulundu.

Polis, eserleri yurt dışına kaçırmak istediği ileri sürülen iki şüpheliyi gözaltına aldı.