THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adana'da sürüye saldıran sokak köpekleri, 4 oğlağı telef etti

Adana'da sokak köpekleri, keçi sürüsüne saldırıp, 4 oğlağı telef etti.

17 Nisan 2018 Salı 09:07
Adana'da sürüye saldıran sokak köpekleri, 4 oğlağı telef etti

Olay, sabaha karşı merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan memleketi Adana'ya satmak için keçi getiren Feshi Tekin (44), hayvanları evinin yakındaki boş araziye bıraktı. Saat 03.00'e kadar hayvanların başında bekleyen Tekin, daha sonra yemek yemek için eve gitti. Hayvanlar yalnız kalınca, sokak köpekleri sürüye saldırdı. Köpekler, sürüdeki 4 oğlağı telef ederken, diğer hayvanlar ise panikle kaçtı. Bir vatandaşın ihbarı zerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Durumu polislerden öğrenip, hayvanlarını bıraktığı yere gelen Tekin, 4 oğlağın telef olduğunu görünce, üzüntüden yıkıldı. Gün ağarana kadar kaçan hayvanlarını arayan Tekin, 19'unu yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki 2000 Evler Mahallesi'nde buldu. 2 keçisinin ise kayıp olduğunu söyleyen Tekin, telef olan oğlaklarla birlikte yaklaşık 3 bin liralık zarara uğradığını ifade etti. Tekin, bulduğu hayvanlarını evine götürdü. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 09:07
  1. Diyarbakır
  2. Adana
  3. sokak köpekleri
  4. keçi sürüsü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği
    1. Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği
    2. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
    3. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
    4. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
    5. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    6. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    7. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    8. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    9. Hakkari'de park halindeki araç..
    10. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    11. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    12. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    13. Borsa günü düşüşle bitirdi
    14. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    15. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    16. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    17. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    18. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
    19. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
    20. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...