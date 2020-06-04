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Aktüel

Adana'da sürücüsünü bıçakla tehdit ettiği taksiye zarar veren kadın yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:54:56 -
Adana'da sürücüsünü bıçakla tehdit ettiği taksiye zarar veren kadın yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, kendisini istediği yere götürmediğini ileri sürdüğü taksi şoförünü bıçakla tehdit ettiği ve araca zarar verdiği iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde, 01 T 1932 plakalı taksinin yanına gelen S.K, sürücü Servet Tarhan'a kendisini istediği yere götürmesini söyledi.

Tarhan, sarhoş olduğunu iddia ettiği S.K'ye olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine S.K, Tarhan'a bıçakla tehditte bulunarak taksinin de dikiz aynalarını kırdı.

Tarhan'ın ihbarıyla olay yerine giden polis, S.K'yi gözaltına aldı.

Sürücü Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, S.K'yi sarhoş olduğu için aracına almadığını belirterek, "Geldi bana bıçak çekti, aracımın aynalarını kırdı. Tanımıyorum kendisini, benim adımı bile bilmez. Bana İsmail dedi, benim ismim Servet. Kendisinden para aldığımı iddia ediyor. Şikayetçiyim kendisinden." dedi.

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