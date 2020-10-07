  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı
Aktüel

Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

Kurtarıldıktan sonra gözyaşı döken sürücüyü, kız arkadaşı ellerinden tutarak sakinleştirmeye çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:33:55 -
Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

ADANA (AA) - Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Ahmet Caner Bacaksız idaresindeki 01 Y 5766 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Sürücü Bacaksız ve kız arkadaşı İrem Hanım, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansa alınan Bacaksız ve Hanım'a burada ilk müdahale yapıldı.

Kaza sonrası fenalaşarak gözyaşı döken Bacaksız'ı, kız arkadaşı ellerinden tutarak sakinleştirmeye çalıştı.

Sürücü Bacaksız ve Hanım, tedbir amaçlı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!
Dünya

Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için yapılması planlanan teşvik paketi görüşmelerini durdurma kararı aldı. Trump'ın bu kara..
Başörtüsü yasakçısı Üstün Dökmen yine kafayı çıkardı! Koronavirüste
Gündem

Başörtüsü yasakçısı Üstün Dökmen yine kafayı çıkardı! Koronavirüste "suya sabuna dokunmadı"

Sabah saatlerinde bir televizyon programına bağlanan başörtü yasakçısı Üstün Dökmen, koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamalarda vaka ve hast..
Ve Paşinyan nakavt!
Dünya

Ve Paşinyan nakavt!

Ermenistan'ın çatışmalarıyla başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında büyük kayba uğrayan ve başta Rusya olmak üzere uluslararası kamuo..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay