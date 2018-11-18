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Adana’da suç örgütüne operasyon: 20 kişi gözaltında

Besicilik yapanlardan tehditle para ve borçlandırarak hayvanlarını aldıkları ileri sürülen çeteye operasyon düzenlendi.

18 Kasım 2018 Pazar 10:14
Adana’da suç örgütüne operasyon: 20 kişi gözaltında

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde bazı mahallelerde besicilik yapan vatandaşların hayvanlarına ve paralarına zorla el konulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak zanlılar takibe alındı. Takip sonucunda zanlıların suç örgütü kurarak besicilik yapan vatandaşlara yüksek faizle para verip, daha sonrada ödeyemeyenlerin tehditle hayvanlarına ve mallarına el koydukları belirlendi. Polis, 16 Kasım günü şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Adana’da eş zamanlı 25 adrese kaçakçılık ekiplerince özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Özel harekat polisi koç başlarıyla kapıları kırarak girdi. Yaklaşık 300 polisle yapılan operasyonda çete lideri ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları devam eden zanlıların suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 10:14
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