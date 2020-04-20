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Aktüel

Adana'da sosyal destek ödemelerinde 2. faz başladı

2020-04-20 16:17:04 -
Adana'da sosyal destek ödemelerinde 2. faz başladı

ADANA (AA) - Adana Valiliği, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1000'er liralık sosyal destek ödemelerinde 2. fazın başladığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, program kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen ödemelerin, jandarma ve PTT personelince ikametlere ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle dışarıya çıkmasını istemedikleri için valilik tarafından görevlendirilen personelin ikametlere kadar gittiğini belirterek "Biz daima görevimizin başındayız ancak salgını en az hasarla atlatabilmemiz için vatandaşlarımızın da evlerinde kalarak bize destek olmaları çok büyük önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

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