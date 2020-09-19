Adana'da sokakta silahla vurulan kişinin hayatını kaybetmesi
Olayla ilgili aranan zanlı, Muğla'da özel harekat polisinin de katıldığı operasyonla yakalandı
MUĞLA (AA) - Adana'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.
Aranan şüphelilerden S.A'nın (20) ilçede olduğunun belirlenmesi üzerine özel hareket polisleriyle Bitez Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan zanlının üzerinde sahte kimlik ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Merkez Seyhan ilçesinde 3 Eylül'de, husumetli oldukları iddia edilen 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, başından vurulan Rohat Kardaş (20) hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklanmıştı.