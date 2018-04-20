THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adana'da şoförün ihmali bu kadarını da pes dedirtti

Adana'da aşırı yükleme yapılan 2 kamyon ve 1 kamyonet tehlike saçtı. İşlek caddede midibüs taşıyan kamyonet ise pes dedirtti.

20 Nisan 2018 Cuma 10:49
Adana'da şoförün ihmali bu kadarını da pes dedirtti

Adana’da trafiğin işlek olduğu Dr. Mithat Özhan Bulvarı ve Hacı Sabancı Bulvarı'nda metrelerce yüksekliğe ulaşan yükle seyir halinde olan kamyonlar olası kazalara davetiye çıkardı. D-400 karayolunda üzerinde midibüs taşıyan kamyonet ise pes dedirtti. 

Hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı görülen kamyonlar, kapasitesinden fazla yük taşıyarak trafikteki diğer araç sürücülerinin ve yolcuların hayatını tehlikeye attı. Tehlike saçarak yolda ilerleyen kamyonet ve kamyonlar trafikteki diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:49
  1. Adana

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İranlı uyuşturucu baronu ile FETÖ arasındaki ittifak ortaya çıktı!
    1. İranlı uyuşturucu baronu ile FETÖ..
    2. İşte Türkiye'de en çok kullanılan..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    4. Almanya'da "polis" krizi büyüyor
    5. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
    6. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
    7. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
    8. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
    9. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
    10. TBMM'de erken seçim startı verildi
    11. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
    12. Kazdağları'nda yangın
    13. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
    14. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
    15. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
    16. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
    17. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
    18. Türkiye'den darbecileri salıveren..
    19. Yozgat’ta kablo hırsızı 2 kişi..
    20. Alkollü sürücünün şehit ettiği polisin..
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu