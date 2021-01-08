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Gündem Adana'da sıradan bir gece! Polisten kaçtılar
Gündem

Adana'da sıradan bir gece! Polisten kaçtılar

Adana'da, minibüsle polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 4 kişiden 1'i polisin takibi sonucu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 03:10:00 -
Adana'da sıradan bir gece! Polisten kaçtılar

Adana Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde 4 kişi bulunan 44 KK 786 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Şüphelilerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi. Kaçan kişilerin ellerinde silah olduğunun görülmesi üzerine bölgeye zırhlı polis araçları sevk edildi.

Minibüsle 19 Mayıs Mahallesi'ne doğru kaçışını sürdüren şüpheliler, buradaaracı bırakarak ara sokaklara doğru dağıldı.

Şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakalayan ekipler, çevredeki müstakil evin bahçesine şüphelilerce atıldığı değerlendirilen tabanca buldu.

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