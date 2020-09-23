Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
ADANA (AA) - Adana'da akrabası tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde Yıldırım Ziya A'ya (26), evinin yakınlarında akrabası Selçuk Ö. tabancayla ateş etti.
Vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanan Yıldırım Ziya A, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemede boş kovanlar bulundu.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.