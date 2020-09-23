  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Aktüel

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 23:40:41 -
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da akrabası tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde Yıldırım Ziya A'ya (26), evinin yakınlarında akrabası Selçuk Ö. tabancayla ateş etti.

Vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanan Yıldırım Ziya A, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede boş kovanlar bulundu.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu
Gündem

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleriyle ilgili Suudi Arabistan'dan sevindiren haber geldi. Umre ziyaretler..
FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik
Medya

FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik

Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı FOX’un dizisi Bay Yanlış’ta koronavirüs paniği yaşandı.
Rus kanalı Trump’ı fena ti’ye aldı: İşin hazır!
Gündem

Rus kanalı Trump’ı fena ti’ye aldı: İşin hazır!

Russia Today (RT) kanalı Kasım ayında ABD’de yapılacak Başkanlık seçimleri öncesi ilginç bir video yayınladı. Kanal ABD Başkanı Donald Trump..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı