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Aktüel

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 22:13:13 -
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre merkez Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarı üzerinde yürüyen Emre İbrahim Gültekin (28), yanına gelen kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Başından ağır yaralanan Gültekin, ambulansla kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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