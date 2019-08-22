Adana’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı Adana’da 2 kişi genelev çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

Adana’da 2 kişi genelev çıkışında silahlı saldırıya uğradı.



Olay Adana’nın Merkez Seyhan İlçesinde bulunan genelev önünde gerçekleşti. Genelevde çalıştığı öğrenilen G.G. (46) ve yanında bulunan N.A. silahlı saldırıya uğradı. G.G’nin eski sevgilisi olduğu iddia edilen R.Ç. ve yanında bulunan akrabası A.Ç. silahlı saldırıyı gerçekleştirdi. R.Ç. ve A.Ç. saldırıdan sonra hızla olay yerinden kaçtılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince G.G. ve N.A. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri gerçekleşen saldırıyla ilgili incelemeleri gerçekleştirdi.



Polis saldırıyı gerçekleştiren R.Ç. ve A.Ç.’in yakalanması için soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.