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Aktüel Adana'da silahlı saldırı iddiası
Aktüel

Adana'da silahlı saldırı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-09-18 22:44:11 -
Adana'da silahlı saldırı iddiası

ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırıda yaralandığını öne süren kişi polise başvurdu.

Merkez Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne motosikletle yaralı halde gelen Sefa A, yaklaşık 2 kilometre mesafede kendisine Samet İ. tarafından tabancayla ateş edildiğini öne sürdü.

Sefa A'nın yapılan incelemesinde bel kısmında bir tabanca mermi girişi belirlendi. Yaralı kişi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Sefa A'nın tarif ettiği Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki noktada yaptığı aramada 3 boş mermi kovanı buldu.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.


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