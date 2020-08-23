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Aktüel Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
Aktüel

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-23 18:18:06 -
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu Selahaddin El Hasan El Cunid (27), Manisalı Alibey Caddesi'nde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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