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Aktüel

Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 19:24:06 -
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Tufanbeyli Caddesi'nde Mehmet Songu'ya ait iş yerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan bir kişi av tüfeğiyle ateş açtı.

Kavgada Mustafa Teke ağır yaralandı. Teke, 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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