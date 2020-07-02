  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da silah imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı

Şüphelilerden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 10:22:49 -
Adana'da silah imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da, silah imalathanesine dönüştürdükleri evde kuru sıkı tabancaları, namlusunu değiştirip piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı yapıldığı tespit edilen kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste, namlusu değiştirilmiş 4 kuru sıkı tabanca, av tüfeği, 102 mermi, 15 namlu açmada kullanılan kılavuz uç, 6 spiral uç, mengene, temizleme spreyi ve 3 icra yayı ve mili ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı