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Adana'da seyrettikleri olayı öğrenince şoke olakcasınız

Adana'da Ramazan B. (50), intihar için Seyhan Nehri üzerindeki köprüye çıktı. Ailesiyle anlaşmazlık yaşadığını söyleyen Ramazan B., polis tarafından köprüden indirildi.

17 Temmuz 2018 Salı 19:41
Adana'da seyrettikleri olayı öğrenince şoke olakcasınız

Olay, Seyhan ilçesinde, D-400 karayolunun geçtiği Seyhan Nehri üzerinde bulunan köprüde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Ramazan B. (50), ailesiyle siyasi konular nedeniyle anlaşamadığını söyleyerek köprünün korkuluklarına çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine güvenlik, sağlık, CANKUR ekipleri ve dalgıç polisler yönlendirildi. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen Ramazan B., bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle korkuluklardan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ramazan B., kontrol için hastaneye götürüldü.

Nehir üzerinde kayıkla gezenlerle köprüde ve kıyıda birçok kişinin olayı izleyip, görüntülemesi dikkat çekti.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 19:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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