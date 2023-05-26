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Gündem Adana'da 'Sazan Sarmalı' operasyonu
Gündem

Adana'da 'Sazan Sarmalı' operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-05-26 11:31:00 -
Adana'da 'Sazan Sarmalı' operasyonu

Adana'da polisin düzenlediği “Sazan Sarmalı” operasyonunda, vatandaşları 10 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yapılan çalışmada araç satın almak isteyen 14 vatandaşı halk arasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle 10 milyon lira dolandırdıkları belirlenen çeteye yönelik operasyon başlattı.

Adana merkezli 4 ilde belirlenen adreslere 4 gün önce eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, aralarında çete lideri S.D.'nin de bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda farklı kişilere ait çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D'nin de aralarında yer aldığı 6 şüpheli tutuklandı.

5 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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