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Aktüel

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:31:41 -
Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerden birinde, yapım aşamasında ve satışa hazır 800 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Bir iş yerine yapılan baskında da 30 kaçak cep telefonu bulundu, bir zanlı gözaltına alındı.

Bu arada, sahte içkinin üretildiği adresteki kirlilik ve varillerin arasında gezinen hamam böceği, polis kamerasına yansıdı.

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