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Adana'da sahte içki operasyonunda kargo şubesinde 200 litre etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-03 10:27:36 -
Adana'da sahte içki operasyonunda kargo şubesinde 200 litre etil alkol ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da kargo şubesinde sahte içki yapımında kullanılacağı belirlenen 200 litre etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki kargo şubesine çok sayıda kolide etil alkol getirildiğini tespit etti.

Ekipler, sahte içki yapımında kullanılacağı belirlenen 200 litre etil alkole el koydu.

Şüpheliler H.K, R.K. ve Ö.S. gözaltına alındı.

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