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Adana'da sahte belgeyle aldıkları eşyaları internette satmışlar

Adana'da kargo şirketlerinin sistemlerini hackleyip, müşteri bilgilerini ele geçirdikten sonra, sahte belge çıkararak, bu kişilerin paketlerini alan 1'i kadın 5 kişi polis ekiplerince yakalandı. Kargo şirketlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan şüphelilerin aldıkları eşyaları internet üzerinden sattıkları ve parayı aldıktan sonra ürünü teslim etmedikleri ortaya çıktı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:28
Adana'da sahte belgeyle aldıkları eşyaları internette satmışlar

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adana ve İzmir'de, kargo şirketlerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, korgo şirketlerinin güvenlik kamerası görüntülerini ve bilgisayarlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde 1'i kadın 5 şüpheli olduğu, şüphelilerin kargo şirketlerinin sistemini hackleyip paketi olan müşterinin kimlik bilgilerini çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin müşterilere ait bilgilerle geçici kimlik belgesi çıkartıp o kişilermiş gibi davranarak, kargo şubelerinden kimlik sahiplerine ait çok sayıda cep telefonu, televizyon, dizüstü bilgisayarı ve ziynet eşyalarını aldıkları ortaya çıktı.

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin ayrıca kango şirketlerinden aldıkları elektronik eşyaları satmak için de bir site kurduğunu tespit etti. Bu site üzerinden alışveriş yapan müşterilerin paralarını aldıkları, ancak ürünleri teslim etmedikleri de saptandı.

Kargo şirketine gelen şüphelilerin, paketleri almaları, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, adreslerini de belirledi. 

Polis ekiplerince belirlenen adreslere 12 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyette sorguları tamamlanan 1'i kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:28
  1. İzmir
  2. Adana
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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