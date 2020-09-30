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Aktüel Adana'da şafak vaktinde uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Adana'da şafak vaktinde uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 07:33:54 -
Adana'da şafak vaktinde uyuşturucu operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik, şafak vaktinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 22 şüphelinin adreslerine özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle şafak vakti operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ekipler, kapılarını koçbaşı ile kırarak girdikleri evlerde narkotik köpeğiyle aralama yaptı. Bu sırada bazı özel harekat polisleri de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Aramaların ardından gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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