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Gündem Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu
Gündem

Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu

Adana'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 18 kişi hakkında yakalama kararı verildi, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 09:03:00 -
Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik suçuna karıştıkları ve 165 kişiyi mağdur edip 5 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

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