  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da ruhsatsız kasapta ele geçirilen 300 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:56:11 -
Adana'da ruhsatsız kasapta ele geçirilen 300 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi

ADANA (AA) - Adana'da ruhsatsız olarak işletilen kasapta ele geçirilen 300 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Kasaplar Odasına, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Sokak'ta ruhsatsız kasap dükkanı işletildiği ihbarı yapılması üzerine durum belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletildi.

Ekipler iş yerinde yaptığı denetimde, 330 kilogram bozulmuş et, sakatat ve iç yağı buldu.

Ele geçirilen bozuk ürünlere el konularak imha edilirken, iş yeri mühürlendi.

İş yerinin sahibi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu kişi hakkında ise idari işlem başlatıldığı öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi
Dünya

Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Gazze Şeridi'nde bulunan bir grup direnişçi, Akdeniz'de füze testi yaptı. Bölgeye yakın isimlerin aktardığına göre 5 füze ateşlendi...
Herkes parti kuracak diye bekliyordu... Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıram 'Muharrem İnce' açıklaması
Siyaset

Herkes parti kuracak diye bekliyordu... Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıram 'Muharrem İnce' açıklaması

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni parti iddiaları ile gündeme gelen Muharrem İnce’nin ‘parti ku..
Gustavo'ya çılgın teklif!
Spor

Gustavo'ya çılgın teklif!

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Gustavo'ya Olympique Lyon'dan bir teklif daha geldi. Fransız ekibi Brezilyalı yıldızın peşini b..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı