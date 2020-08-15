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Aktüel

Adana'da rahatsızlanan Parkinson hastasının yardımına polis ve itfaiye koştu

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:57:28 -
Adana'da rahatsızlanan Parkinson hastasının yardımına polis ve itfaiye koştu

ADANA (AA) - Adana'da, evde yalnız olduğu sırada rahatsızlanan Parkinson hastasına, polisin itfaiye merdiveniyle balkondan girip konutun kapısını açmasıyla müdahale edildi.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında yaşayan Parkinson hastası Bayram Zağlı (55), evde yalnız olduğu sırada, oturma odasında düştüğü yerden kalkamayınca 112'yi arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Zağlı'nın rahatsızlığı nedeniyle kapıyı açamaması üzerine polis, itfaiye merdiveniyle ulaştığı balkondan eve girdi.

Polisin kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri, müdahale ettikleri Zağlı'ya ilacını iğne yaparak verdi.

Zağlı, olay yerine hızlıca gelip kendisine müdahale eden ekiplere gözyaşları içerisinde teşekkür etti.

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