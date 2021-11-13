  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Adana'da portakal hasadı sürüyor
Ekonomi

Adana'da portakal hasadı sürüyor

Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayan Adana’da portakal hasadı sürüyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Yurt dışında da ürünler analize tabi olduğu için biraz gecikmeler yaşanıyor. Orada ürünler bekleyince yumuşamaya başlıyor. Aslında oradaki analizlerin hızlıca yapılıp ürünlerin piyasaya sürülmesi gerekiyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 11:10:00 -
Adana'da portakal hasadı sürüyor

Türkiye'de 580 bin dönüm, Adana'da ise geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 145 bin dönüm alanda üretimi yapılan portakalda bu sene dönüm başına ortalama 3 ton verim alınıyor. Yüreğir ilçesinde yetişen erkenci portakallar yurt içinde tüketilmesinin yanında Rusya, Doğu Avrupa'ya ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor. Bahçede fiyatlar ise 2 lira 80 kuruş ile 3 lira arasında değişiyor.

“Portakalda boy kısa”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Doğan, portakalda boy sorunu olduğunu belirterek, “Portakalda bu sene geçen seneye oranla verim çok ama bu sene havalar sıcak gittiğinden ve nemin az olmasından dolayı portakal istediğimiz boya ulaşmadı. Geçen sene portakalın boyu daha büyüktü ama bu sene portakalda boy kısa. Ancak kalite son derece mükemmel” diye konuştu.

Fiyatların çiftçinin maliyetini kurtardığını söyleyen Doğan, “Bu sene fiyatlar geçen senenin altında. Geçen sene 4 liranın üstünde olan portakal 2 lira 80 kuruşla 3 lira arasında değişiyor. Diğer ürünlere göre portakal çiftçimizi memnun etmekte” ifadelerini kullandı.

“Pazarları kaybettik”

Yurt dışında yaşanan analiz sorunlarının bekleyen portakalı yumuşattığını aktaran Doğan, daha sonra şunları söyledi:

“Yurt dışına portakal gönderilmekte. Yurt dışında da ürünler analize tabi olduğu için biraz gecikmeler yaşanıyor. Bu da bizim için üzücü. Orada ürünler bekleyince yumuşamaya başlıyor. Aslında orada ki analizlerin hızlıca yapılıp ürünlerin piyasaya sürülmesi gerekiyor. Geçen sene biz bazı ülkelere meyve veremeyince pazarları kaybettik. En kötü şuanda limon. Limon dışındaki narenciye ürünlerinde fiyatlar düşük olsa da en azından çiftçi masrafını çıkartmakta.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?
Ekonomi

Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kısa bir süre kala, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli..
Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailliler hakkında karar
Aktüel

Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailliler hakkında karar

Çamlıca Kulesi'nden Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bakan Kurum, CHP ve HDP’ye haddini bildirdi!
Gündem

Bakan Kurum, CHP ve HDP’ye haddini bildirdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın TBMM Plan Bütçe Komisyonu 2022 Yılı Bütçe Görüşmesi sonrası milletveki..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay