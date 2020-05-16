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Adana'da polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 03:21:08 -
Adana'da polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polisin "Dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan 4 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 34 GG 6796 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu.

Otomobildeki 4 kişinin, ihtara uymayarak kaçmaya başlamasının ardından telsiz anonsuyla şüphelilerin gidebileceği bölgelere polis ekipleri sevk edildi.

Zanlılardan biri kaçtıkları sırada araçtan tabanca fırlattı.

Otomobil sürücüsü, araçtaki 3 kişiyi evlerinin önünde indirdi, izini kaybettirmeye çalışırken Bahçelievler Mahallesi 1310 Sokak'ta kaza yaptı.

Ekipler, ara sokaklarda yaptıkları araştırmada 4 şüpheliyi yakaladı.

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