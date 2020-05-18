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Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 06:46:51 -
Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polisin ''Dur'' ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 EED 05 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ikazına rağmen otomobille kaçan zanlılar, havaya ateş açarak ara sokaklarda izlerini kaybettirdi.

Şüphelilerin gidebileceği yerlerde önlem alan ekipler, otomobili Bülent Angın Bulvarı'nda park edilmiş halde buldu.

Ekipler, otomobilde gizlenmeye çalışan üç zanlıyı yakaladı, araçta yapılan aramada pompalı tüfek bulundu.

Ziyapaşa Mahallesi'nde bir eve pompalı tüfekle ateş ettiği ileri sürülen şüpheliler, Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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