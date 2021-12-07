Adana'da polisten kaçan 3 şahıs yakalandı
Seyhan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe duyması sonucunda kaçan 3 kişi kovalamacanın ardından yakalandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphe uyandıran 3 kişiyi GBT sorgusuna almak istedi.
Polislerin, kendilerine doğru geldiğini fark eden 3 şahıs olay yerinden hızlıca kaçmaya başlayarak, kayıplara karışmak istedi.
Kaçan şüphelilerin peşinden bir saniye bile ayrılmayan ekipler, yaşanan kovalamacanın ardından 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı.
Üzerlerinden uyuşturucu çıktı
Yakalanan şüphelerinden birinin aranması olduğu için diğer iki kişinin de üzerine çeşitli türlerden uyuşturucu madde olduğundan kaçtığı öğrenildi.
Polis merkezine götürülen kişiler, gözaltına alındı.