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Yerel Adana'da polisten kaçan 3 şahıs yakalandı
Yerel

Adana'da polisten kaçan 3 şahıs yakalandı

Seyhan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe duyması sonucunda kaçan 3 kişi kovalamacanın ardından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 05:19:00 -
Adana'da polisten kaçan 3 şahıs yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphe uyandıran 3 kişiyi GBT sorgusuna almak istedi.

Polislerin, kendilerine doğru geldiğini fark eden 3 şahıs olay yerinden hızlıca kaçmaya başlayarak, kayıplara karışmak istedi.

Kaçan şüphelilerin peşinden bir saniye bile ayrılmayan ekipler, yaşanan kovalamacanın ardından 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Üzerlerinden uyuşturucu çıktı

Yakalanan şüphelerinden birinin aranması olduğu için diğer iki kişinin de üzerine çeşitli türlerden uyuşturucu madde olduğundan kaçtığı öğrenildi.

Polis merkezine götürülen kişiler, gözaltına alındı.

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